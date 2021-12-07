Италия

Клубы поборются за вингера Сассуоло.

Шахтер и Аталанта заинтересованы в подписании нападающего Сассуоло Жереми Бога в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Роберто Де Дзерби хотел бы видеть Бога в своей команде и готов включить в сделку полузащитника Манора Соломона. Однако Аталанта пока лидирует в борьбе за ивуарийского вингера, который оценивается в 25 миллионов евро.

Действующий контракт Бога с Сассуоло рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 9 поединков в футболке "нероверди", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Додо попал в сферу интересов миланского Интера.