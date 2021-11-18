Италия

У украинского коллектива будут очень серьезные конкуренты в битве за данный трансфер.

Итальянская пресса накануне сообщила информацию о том, что донецкий Шахтер подыскивает себе очередное усиление на позиции центрального нападающего, так как процесс возвращения Лассина Траоре в основную обойму после травмы не имеет возможностей для скорого завершения, а опытный Жуниор Мораес, также, после повреждения, еще находится в недостаточных кондициях.

Именно по совокупности данных причин "горняки" обратили свое внимание на южноамериканский трансферный рынок, заприметив там лучшего бомбардира аргентинского чемпионата на данный момент, нападающего Ривер Плейт, Хулиана Альвареса.

Якобы, Шахтер готов заплатить 20 млн евро за игрока, который в 16 матчах сумел забить 15 голов и отдать пять голевых передач.

Преградой на пути данного перехода, помимо очередного фактора существенных финансовых затрат, может стать конкуренция со стороны итальянских топ-клубов: Ювентуса, Милана и Фиорентины.

Вдобавок ко всему прочему, испанская пресса сообщает, что и мадридский Реал также рассматривает Альвареса в качестве возможного усиления своей кадровой обоймы.

Отмечается, что 21-лентий футболист в свое время успел познакомиться с инфраструктурой мадридского Реала, когда в младшем возрасте проходил через его академию, однако контракт с ним так и не был подписан из-за возрастных ограничений.

В недавнем прошлом Альварес сыграл в матчах национальной сборной своей страны против Уругвая и Бразилии, что лишь поднимает его стоимость на трансферном рынке.