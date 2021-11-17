Украина

"Горняки" хотят усилить атакующую линию.

Шахтер ввиду серьезного повреждения Лассины Траоре, которого ждет вторая операция, находится в поисках нового нападающего.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, "горняки" нацелились на аргентинского форварда Ривер Плейт Хулиана Альвареса.

Источник утверждает, что донецкий клуб готов выложить за 21-летнего футболиста солидную сумму — 20 миллионов евро.

Хулиан Альварес в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Аргентины, отметившись 15 забитыми голами и пятью результативными передачами. На данный момент нападающий возглавляет бомбардирскую гонку лиги.

Более того, Хулиан Альварес уже успел дебютировать за национальную сборную Аргентины и отыграть пять матчей, но голами не отметился.

Правоногий аргентинский футболист играет на позиции центрального нападающего при росте 170 сантиметров, но также может сыграть правого и левого вингера.

"Горнякам" придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за футболиста, ведь на него также претендуют представители Серии А — Ювентус, Милан и Фиорентина.

Отметим, что контракт 21-летнего исполнителя с его нынешним клубом истекает уже в декабре 2022 года, поэтому Ривер Плейт пытается продлить действующее соглашение

Напомним, что Шахтер также рассматривает вариант с приобретением 16-летнего полузащитника Флуминенсе.