Клуб из Генуи представил специалиста болельщикам.
Йоханнес Спорс, ФК Дженоа
10 декабря 2021, 19:33
Итальянская Дженоа на своем официальном сайте объявила о назначении нового спортивного директора.
Им стал 39-летний немецкий специалист Йоханнес Спорс, который ранее работал спортдиром нидерландского Витесса.
Отмечается, что Спорс во время его работы в Эредивизи был самым молодым специалистом на своей должности во всей лиге.
До Витесса Спорс имел должность скаутской службе нескольких немецких клубов – Хоффенхайма, РБ Лейпциг и Гамбурга.
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