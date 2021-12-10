Италия

Клуб из Генуи представил специалиста болельщикам.

Итальянская Дженоа на своем официальном сайте объявила о назначении нового спортивного директора.

Им стал 39-летний немецкий специалист Йоханнес Спорс, который ранее работал спортдиром нидерландского Витесса.

Отмечается, что Спорс во время его работы в Эредивизи был самым молодым специалистом на своей должности во всей лиге.

До Витесса Спорс имел должность скаутской службе нескольких немецких клубов – Хоффенхайма, РБ Лейпциг и Гамбурга.

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