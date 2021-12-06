Италия

Между наставником и футболистом Ювентуса произошел конфликт прямо на поле.

Домашний поединок в рамках 16-го тура итальянской Серии А против генуэзской Дженоа проходил для туринского Ювентуса по комфортному сценарию: "зебры" имели полное преимущество по ходу встречи, однако регулярно опускали верные возможности для забитых мячей.

В конце концов, "Старая Синьора" сумела одержать победу со счетом 2:0, а голы на свой счет записали Хуан Куадрадо и Пауло Дибала.

Ювентус — Дженоа 2:0 Видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что далеко не все игроки хозяев поля покидали пределы спортивной площадки по ходу и после окончания встречи в приподнятом настроении.

К примеру, нападающий Альваро Мората, которого главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри решил заменить на 72-й минуте, а перед этим футболист был удостоен предупреждения, вступил в конфликт с итальянским специалистом непосредственно на бровке.

Итальянским режиссерам трансляции удалось поймать момент с репликами Аллегри в адрес своего подопечного, а сам посыл главного тренера был достаточно прост: "Ты нарушил правила, поэтому должен заткнуться!", после чего игрок удалился в направлении скамейки запасных.

Allegri dan Morata terlibat adu mulut di laga Juventus vs Genoa dini hari tadi (2-0). 🤬



Allegri kecewa dengan Morata karena masih berdebat dengan pemain lawan disaat sudah mengantongi kartu kuning, yang membuat ia terancam mendapat kartu merah.



📝 DAZNpic.twitter.com/awDHS7Rh43 — Extra Time Indonesia (@idextratime) December 6, 2021

На послематчевой пресс-конференции Аллегри подтвердил, что у него были совершенно иные планы на игрока в этом поединке: "Я не хотел заменять Морату, однако он получил предупреждение и не успокоился, поэтому я предпочел уберечь его.

Абсолютно ничего не произошло между нами. Наоборот, мне даже жаль было убирать его с поля, так как он все равно провел хороший матч, пусть и не забил. Альваро много работал, как и вся команда, ради этой победы".

Остыл после конфликта, по всей видимости, и сам Мората, поэтому подпись к его тематическому посту в Instagram после игры несла достаточно четкий посыл: "Большая победа! Навсегда вместе, а все споры утихнут!".

В следующем туре туринский Ювентус сыграет гостевой поединок против Венеции.