Италия

Наставник Интера прокомментировал победу над Кальяри.

В рамках 17-го тура итальянской Серии А миланский Интер на своем поле одержал уверенную победу над Кальяри (4:0).

Интер — Кальяри 4:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "змей" Симоне Индзаги, по завершении поединка, прокомментировал очередное успешное выступление его команды.

"Парни сыграли в отличный футбол. Я просил их сосредоточиться на данном поединке, так как видел, что многим топ-клубам тяжело дался переход после еврокубковых матчей на этой неделе.

Прекрасно понимали, что Кальяри — хорошо организованный коллектив и что к нему нужен будет правильных подход. Еще в перерыве я поздравил команду с правильно расставленными акцентами, хотя счет тогда был всего 1:0. Я видел, что все идет так, как нужно, а нам нужно было просто реализовывать больше своих моментов.

Каждый раз, когда я провожу ротацию, я получаю максимальные усилия со стороны футболистов, которые выходят на поле. Алексис Санчес набирает обороты после повреждения и был очень полезен в этот вечер.

Сейчас мы являемся лидерами турнирной таблицы, а также сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА впервые за 11 лет. Очень сложно достичь большего на данном этапе сезона. Еще 23 игры назад я понимал, что мы идем в правильном направлении, но впереди еще очень долгий путь.

Очевидно, что, забравшись на вершину, мы захотим остаться здесь. Всего месяц назад мы отставали от лидера на семь или восемь очков, поэтому мы на своем опыте прочувствовали, что в этом сезоне возможно все.

Нашей целью было к Рождеству дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому теперь на несколько недель мы можем переключиться только на дела в чемпионате.

Мои футболисты попросили, чтобы мы играли с более высокой линией прессинга, чем это было при Конте, поэтому пришлось искать баланс для них в новой форме. Центральные защитники сейчас более вовлечены в атаку, чем ранее", — подытожил итальянский специалист.

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях у Салернитаны.