Италия

Миланский клуб победил дома со счетом 4:0.

Интер одержал победу над Кальяри на своем поле со счетом 4:0 в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Дублем в составе миланского клуба отличился Лаутаро Мартинес, а еще по голу в свой актив записали Алексис Санчес и Хакан Чалханоглу.

Интер – Кальяри 4:0

Голы: Мартинес, 29, 68, Санчес, 50, Чалханоглу, 66.

Интер: Ханданович – Шкриньяр, де Врей, Бастони – Думфрис (Димарко, 72), Барелла, Брозович (Видаль, 72), Чалханоглу (Сенси, 76), Перишич (Дзанотти, 83) – Санчес, Мартинес (Сатриано, 72).

Кальяри: Краньо – Касерес (Дзаппа, 70), Годин, Карбони (Оберт, 82) – Белланова, Дейола (Олива, 82), Грасси (Ликояннис, 59), Марин, Далберт – Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 70).

Предупреждения: Мартинес – Краньо, Дейола.

На 44-й минуте Лаутаро Мартинес (Интер) не реализовал пенальти.