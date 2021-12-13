Итальянский специалист прокомментировал неудачу команды.
Лучано Спаллетти, Getty Images
13 декабря 2021, 11:22
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти поделился своим мнением о поражении от Эмполи (0:1) в матче 18-го тура Серии А.
"Мы не показывали достаточное мастерство в решающие моменты. Мы принимали неправильные решения в важные моменты. Мы должны были контролировать мяч, быстро передавать его и не давать им строить игру. Мы испытывали сложности, нам приходилось много бегать и тратить энергию.
В данный момент многие игроки устали, нам нужен небольшой успех. Предстоящая встреча с Миланом – хорошая возможность для нас исправить некоторые вещи. Наконец-то у нас будет целая неделя на тренировки", – рассказал Спаллетти в комментарии DAZN.
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