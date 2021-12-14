Италия

У польского хавбека "неаполитанцев" обнаружены симптомы бронхита.

Полузащитник Наполи Петр Зьелински не сможет помочь своей команде в ближайших поединках итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

По информации источника, у 27-летнего поляка были проблемы с дыханием во время минувшего матча против Эмполи, из-за чего он был заменен в середине первого тайма.

После медицинского обследования выяснилось, что у него все симптомы бронхита. Ожидается, что он вернется к тренировкам в январе и пропустит матчи против Милана (19 декабря) и Специи (22 декабря).

В нынешнем сезоне Зьелински провел 21 поединок, в которых забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

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