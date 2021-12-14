Италия

Словенский голкипер может остаться в составе "нерадзурри", но место в основном составе — потеряет.

Вратарь миланского Интера Самир Ханданович может продолжить выступать в составе "нерадзурри", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство клуба обдумывает вариант с продлением контракта 37-летнего словенца на фоне уже практически завершенного трансфера Андре Онаны.

Интер желает сохранить словенца, но существенно снизить ему зарплату — с 3,5 до 1,5-2 млн евро евро. Это связано с тем, что, скорее всего, Самир будет вторым номером "нерадзурри".

Действующий контракт Хандановича рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Самир провел 23 поединка, в которых пропустил 20 мячей.

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