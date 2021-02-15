Италия

Предшественником словенского голкипера также был игрок миланского Интера.

Поединок в рамках 22-го тура итальянской Серии А между миланским Интером и римским Лацио стал 500-м в карьере словенского голкипера "змей" Самира Хандановича за время его выступлений в "элитном" дивизионе данной страны. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Опытный 36-летний страж ворот не смог сдержать свои владения в неприкосновенности, пропустив после удара со штрафного от Сергея Милинковича-Савича на 61-й минуте, однако на победу его клуба это никак не повлияло (3:1).

Интер — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что в истории наивысшего итальянского дивизиона ранее числилось всего 14 футболистов, которым удавалось достичь подобных показателей. При этом, иностранцев среди них еще меньше. До Хандановича, подобным отмечался еще один футболист миланского Интера — Хавьер Дзанетти, поэтому словенский страж ворот стал лишь вторым в истории легионером, кому покорилась данная отметка.

Следующим матчем, в котором голкипер "змей" сможет увеличить количество сыгранных матчей в Серии А, станет номинально домашнее дерби против Милана, которое пройдет в рамках схватки за первую строчку турнирной таблицы.