Италия

Андрей Шевченко отправится со своей командой на Сан-Сиро.

В рамках 1/16 финала Кубка Италии Дженоа, которой руководит Андрей Шевченко, минимально обыграла Салернитану и пробилась в следующую стадию турнира.

Для Андрея Шевченко эта победа стала первой на посту главного тренера "гриффонов", при этом команда украинского специалиста также уже знает своего следующего соперника по турнирной сетке.

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Им станет Милан, за который Шевченко провел свой лучший период карьеры в качестве футболиста, наилучшими достижениями которого стали Золотой мяч-2004 и победа в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03.

Отметим, что в начале декабря Дженоа потерпела разгромное поражение от Милана со счетом 0:3 в рамках Серии А. Поединок Кубка Италии состоится на Сан-Сиро уже 12 января 2022 года.

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