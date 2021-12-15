Римские клубы хотят подписать хавбека Ювентуса.
Артур, Getty Images
15 декабря 2021, 11:05
Полузащитник Ювентуса Артур попал в сферу интересов Ромы и Лацио, сообщает портал Calciomercato.
Артур не имеет регулярной игровой практики в Ювентусе и задумывается о смене клуба. Рома и Лацио хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать бразильского хавбека в январе.
Действующий контракт Артура с Ювентусом рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 8 поединков в футболке "бьянконери".
Ранее сообщалось, что Рома хочет заполучить защитника Норвича Макса Ааронса.