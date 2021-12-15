Италия

Римские клубы хотят подписать хавбека Ювентуса.

Полузащитник Ювентуса Артур попал в сферу интересов Ромы и Лацио, сообщает портал Calciomercato.

Артур не имеет регулярной игровой практики в Ювентусе и задумывается о смене клуба. Рома и Лацио хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать бразильского хавбека в январе.

Действующий контракт Артура с Ювентусом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 8 поединков в футболке "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Рома хочет заполучить защитника Норвича Макса Ааронса.