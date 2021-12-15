Италия

Хавбек занимается поисками нового клуба.

Полузащитник Кристиан Эриксен планирует покинуть Интер в зимнее трансферное окно, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Поскольку Итальянская футбольная федерация не разрешает Эриксену играть с дефибриллятором, датчанин решил заняться поисками нового клуба. В подписании атакующего хавбека заинтересован Оденсе, в академии которого он занимался в юные годы.

На этой неделе 29-летний игрок впервые за долгое время вернулся к тренировкам после перенесенной остановки сердца.

Ранее сообщалось, что в подписании Эриксена также заинтересован Аякс.