Хавбек занимается поисками нового клуба.
Кристиан Эриксен, Getty Images
15 декабря 2021, 15:17
Полузащитник Кристиан Эриксен планирует покинуть Интер в зимнее трансферное окно, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Поскольку Итальянская футбольная федерация не разрешает Эриксену играть с дефибриллятором, датчанин решил заняться поисками нового клуба. В подписании атакующего хавбека заинтересован Оденсе, в академии которого он занимался в юные годы.
На этой неделе 29-летний игрок впервые за долгое время вернулся к тренировкам после перенесенной остановки сердца.
Ранее сообщалось, что в подписании Эриксена также заинтересован Аякс.