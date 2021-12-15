Италия

Восстановление защитника Ромы и сборной Италии затягивается.

Надеждам Жозе Моуриньо и болельщиков Ромы на то, что Леонардо Спинаццола вернется на поле еще в 2021 году, не суждено осуществиться. Это произойдет после зимнего перерыва — сообщает Corriere dello Sport.

Спинаццола был одним из лучших в составе "скуадры адзурры" на Евро-2020 летом, однако получил травму в четвертьфинале против Бельгии — порвал ахиллово сухожилие.

Первоначально планировалось, что Леонардо вернется в строй на последние матчи календарного года, но врачи пришли к выводу, что лучше не форсировать события и подождать до начала января.

28-летний защитник провел 18 матчей (0 голов) за национальную сборную Италии и выступал в составе Эмполи (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Виртус Лянчано (3, 0), Сьенны (26, 1), Аталанты 62, 1), Виченцы (10, 0), Перуджи (36, 0), Ювентуса (12, 0) и Ромы (71, 4).