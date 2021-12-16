Италия

Ключевая проблема — командой владеет действующий президент Лацио, что запрещено правилами.

Итальянская Салернитана, которая в текущем сезоне вернулась в Серию А впервые с сезона-1947/48, крайне неудачно начала свои выступления в "элите", набрав на данный момент всего восемь очков за 17 матчей, что обеспечивает ей закономерное последнее место в турнирной таблице.

Очевидно, что с такой динамикой в достижении результатов "морским конькам" уже в конце футбольного года придется завершить период участия в наивысшем дивизионе страны, однако это событие может произойти и раньше.

Как сообщает итальянская пресса, руководство лиги решило всерьез заняться вопросом принадлежности Салернитаны бизнесмену Клаудио Лотито, который также является действующим президентом римского Лацио, что запрещено регламентом состязаний, пока команды выступают в одном дивизионе.

Функционер должен был подыскать покупателя на свой клуб еще в июле, однако из-за бюрократических процедур данный процесс постоянно переносился, что, впрочем, не решило ключевой проблемы в данном вопросе.

Как итог, уже 1 января команду могут исключить из числа участников Серии А, если она не будет продана новому владельцу.

В этом и заключается загвоздка — Лотито попросту не может найти инвестора, который был бы готов заплатить минимальную сумму, в которую был оценен его клуб.

Салернитана запросила у руководства Серии А продление срока допустимой продажи, однако руководящий орган не спешит с вынесением окончательного вердикта, так как велик риск, что уже по итогам текущего сезона аутсайдер отправится в Серию B, что автоматически ликвидирует необходимость продажи клуба для Лотито.