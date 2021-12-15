Италия

Клубу до 1 января нужно найти нового владельца.

С 1 января 2022 года количество клубов в Серии А может сократиться до 19-ти — утверждают итальянские СМИ с подачи агентства ANSA.

По итальянским правилам в одном дивизионе не имеют права играть команды, принадлежащие одному владельцу, а именно это произошло после того, как Салернитана завоевала путевку в Серию А, где уже выступает Лацио. Дело в том, что оба клуба принадлежат трасту, которым управляет семейство Лотито.

По идее, "морских коньков" должны были не пустить в элиту еще летом, но юристам клана Лотито удалось выбить отсрочку до конца календарного года.

Как стало известно СМИ, ни одного конкретного предложения по приобретению Салернитаны нет, поэтому судьба аутсайдера Серии А висит на волоске.

Салернитана занимает последнее место в чемпионате, набрав 8 очков в 17-ти турах, и вылетела из Кубка Италии во 2-м раунде, уступив Дженоа.

Отметим, что это была первая победа Дженоа под руководством Андрея Шевченко.