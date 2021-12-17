Италия

Лондонский клуб следит за хавбеком Ювентуса.

Полузащитник Ювентуса Артур Мело попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Calciomercato.

Арсенал планирует укрепить среднюю линию в январе и хотел бы подписать Артура. Конкуренцию "канонирам" в борьбе за бразильского хавбека также намерены составить Рома и Лацио.

Действующее соглашение Артура с Ювентусом рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел лишь 8 матчей в футболке "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Арсенал также готов начать переговоры по вингеру Ювентуса Деяну Кулусевски.