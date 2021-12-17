Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Италии.
Игроки Сампдории, Getty Images
17 декабря 2021, 09:21
Сампдория одержала домашнюю победу над Торино со счетом 2:1 в матче второго раунда Кубка Италии.
В составе хозяев отличились Фабио Квальярелла и Валерио Верре, а единственный гол туринцев забил Роландо Мандрагора.
Сампдория – Торино 2:1
Голы: Квальярелла, 16 (пенальти), Верре, 60 – Мандрагора, 54 (пенальти).
Сампдория: Фальконе, Депаоли, Дрэгушин, Феррари, Шабо (Колли, 70), Мурру, Верре (Габбьядини, 81), Торсбю (Адриен Силва, 46), Аскильдсен, Куальярелла (Капуто, 71), Чьерво (Кандрева, 70).
Торино: Бериша, Айна (Прат, 81), Ринкон, Иццо, Буонджорно (Родригес, 70), Ансальди, Линетти (Варминг, 61), Мандрагора (Коне, 80), Базелли, Брекало (Пьяца, 70), Дзадза.
Предупреждения: Шабо (51), Буонджорно (59), Чьерво (63), Мурру (69), Аскильдсен (88), Адриен Силва (90).