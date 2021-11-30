Англия

Римляне хотят подписать испанского вратаря.

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага попал в сферу интересов Лацио, сообщает издание AS.

Кепа недоволен своим положением в Челси и хочет покинуть клуб в январское трансферное окно. Римляне готовы воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить испанского вратаря на правах аренды.

Действующий контракт Кепы с Челси рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 20-страж ворот провел 4 поединка в составе "синих", пропустив 2 гола.

Ранее сообщалось, что Лацио также заинтересован в подписании нападающего Буде-Глимт Эрика Ботхейма.