Италия

Француз пропустил тренировку команды из-за болезни.

Защитник Милана Тео Эрнандес рискует пропустить матч с Наполи из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Italia.

Эрнандес заболел гриппом и не принимал участия во вчерашней тренировке команды, работая в спортзале. Медицинский персонал следит за состоянием французского фулбека и примет решение о его участии ближе к поединку.

В лазарете "россонери" продолжают находиться Давиде Калабрия, Рафаэль Леау, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич, Симон Кьер и Алессандро Плиццари.

Ранее сообщалось, что нападающий Оливье Жиру вернулся к тренировкам Милана.

Матч Милан – Наполи в 18-м туре Серии А состоится на Сан-Сиро в воскресенье, 19 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.