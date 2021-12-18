Француз пропустил тренировку команды из-за болезни.
Тео Эрнандес, Getty Images
18 декабря 2021, 10:43
Защитник Милана Тео Эрнандес рискует пропустить матч с Наполи из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Italia.
Эрнандес заболел гриппом и не принимал участия во вчерашней тренировке команды, работая в спортзале. Медицинский персонал следит за состоянием французского фулбека и примет решение о его участии ближе к поединку.
В лазарете "россонери" продолжают находиться Давиде Калабрия, Рафаэль Леау, Пьетро Пеллегри, Анте Ребич, Симон Кьер и Алессандро Плиццари.
Ранее сообщалось, что нападающий Оливье Жиру вернулся к тренировкам Милана.
Матч Милан – Наполи в 18-м туре Серии А состоится на Сан-Сиро в воскресенье, 19 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.