Италия

Итальянский игрок получил повреждение икроножной мышцы.

Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини рискует пропустить встречу с Кальяри в 19-м туре Серии А из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Tuttosport.

Пеллегрини получил травму икроножной мышцы в субботнем матче с Болоньей (2:0), покинув поле во втором тайме. В ближайшее время левый фулбек пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его повреждения.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 8 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним ассистом.

Матч Ювентус – Кальяри состоится в Турине во вторник, 21 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.