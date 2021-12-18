Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 18 тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях разобрался с Болоньей (2:0).

Подопечные Массимилиано Аллегри повели в счете уже в дебюте поединка, когда на шестой минуте Мората поразил ворота гостей. Затем в середине второго тайма "старая синьора" удвоила преимущество усилиями Куадрадо.

Обзор матча:

Болонья — Ювентус 0:2

Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69.

Болонья: Скорупски — Сумаоро, Медель, Теате — Де Сильвестри (Ольсен, 46), Домингес, Сванберг (Виньято, 79), Хики (Виола, 85) — Сориано (Сантандер, 85), Барроу (Сансоне, 79), Арнаутович.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Пеллегрини (Алекс Сандро, 61) — Маккенни (Бентанкур, 72), Артур (Локателли, 61), Рабио — Кин (Кулусевски, 71), Бернардески, Мората (Кайо Жорже, 85).

Предупреждения: Домингес — Маккенни.