Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Болонья - Ювентус, Getty Images
18 декабря 2021, 22:57
В рамках 18 тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях разобрался с Болоньей (2:0).
Подопечные Массимилиано Аллегри повели в счете уже в дебюте поединка, когда на шестой минуте Мората поразил ворота гостей. Затем в середине второго тайма "старая синьора" удвоила преимущество усилиями Куадрадо.
Обзор матча:
Болонья — Ювентус 0:2
Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69.
Болонья: Скорупски — Сумаоро, Медель, Теате — Де Сильвестри (Ольсен, 46), Домингес, Сванберг (Виньято, 79), Хики (Виола, 85) — Сориано (Сантандер, 85), Барроу (Сансоне, 79), Арнаутович.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Пеллегрини (Алекс Сандро, 61) — Маккенни (Бентанкур, 72), Артур (Локателли, 61), Рабио — Кин (Кулусевски, 71), Бернардески, Мората (Кайо Жорже, 85).
Предупреждения: Домингес — Маккенни.