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Фиорентина — Сассуоло, getty images
19 декабря 2021, 16:24
Фиорентина в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сассуоло и сыграла вничью.
Гости открыли счет усилиями Скамакки, а Фратеззи удвоил преимущество. Хозяева смогли отыграться во втором тайме благодаря точным ударам Влаховича и Торрейры.
Обзор матча:
Фиорентина — Сассуоло 2:2
Голы: Влахович, 51, Торрейра, 61 — Скамакка, 32, Фраттези, 37
Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги — Бонавентура (Амрабат, 78), Торрейра, Малех (Данкан, 46) — Кальехон (Сапонара, 46; Терзич, 78), Влахович (Игор Жулио, 88), Гонсалес.
Сассуоло: Консильи — Толян (Мюльдюр, 78), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос — Лопес, Фраттези (Харруи, 78), Траоре (Матеус Энрике, 57) — Берарди, Скамакка (Дефрель, 65), Распадори (Бога, 66).
Предупреждения: Бираги, Мартинес — Толян, Кирикеш, Траоре, Скамакка, Фраттези
Удаление: Бираги, 68 (второе предупреждение)