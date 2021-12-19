В рамках 18 тура итальянской Серии А завершились два поединка.

Самподория в домашней встрече упустила победу над Венецией (1:1).

Генуэзцы открыли счет уже на первой минуте поединка. Габбьядини воспользовался передачей от Капуто и переиграл Ромеро. Однако под конец игры гости все же сумели счет сравнять. Голом отличился Анри на 87 минуте игры.

Самподория - Венеция 1:1

Голы: Габбьядини, 1 - Анри, 87

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 61), Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва, Экдаль (Аскильдсен, 86), Кандрева, Торсбю, Габбьядини (Верре, 61), Капуто (Куальярелла, 75).

Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбуэхи, Ампаду (Вакка, 58), Бузио (Чрнигой, 69), Тессманн (Анри, 58), Кийин, Араму (Форте, 78), Юнсен (Сигурдссон, 69).

Предупреждения: Аудеро, Форте, Адриен Силва.

В параллельном матче Торино дома переиграл Верону со счетом 1:0.

Уже на 25 минуте гости, которые подходили к матчу в статусе фаворитов, остались в меньшинстве. Спустя минуты Торино наказал Верону, реализовав свой шанс. Автором забитого гола стал Побега.

Несмотря на меньшинство, гости всеми силами пытались отыграться и доминировали во втором тайме. Но забить так и не получилось.

Торино - Верона 1:0

Гол: Побега, 26

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Айна, 79), Родригес (Буонджорно, 79), Джиджи (Зима, 55), Бремер, Войвода, Прат (Брекало, 63), Лукич, Побега (Мандрагора, 79), Пьяца, Санабрия.

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Маньяни, Казале, Лазович, Велозу (Бесса, 72), Илич (Онгла, 86), Капрари (Тамез, 28), Симеоне, Лазанья (Шутало, 29; Канчельери, 86).

Предупреждения: Чеккерини, Симеоне.

Удаление: Маньяни.