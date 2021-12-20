Италия

Подробности очередного тура в чемпионате Италии.

Несколько туров Серии А превратились в сказку для болельщиков Интера: пока их команда эффектно, с чувством тотального превосходства громила аутсайдеров, конкуренты теряли очки, да так удобно для "нерадзурри", что команда Симоне Индзаги за тур до завершения первого круга обеспечила себе "зимнее чемпионство".

Кто бы мог подумать об этом месяц-полтора назад, когда лидировали Милан с Наполи? Слишком уж резким оказался спад двух лучших команд начала сезона. Свято место пусто не бывает: в Интере удалось избежать эпидемии травм, окончательно разыгрались летние новички, а Индзаги тонко настроил доставшееся ему наследие Конте, сделав Интер более смелым и зрелищным.

В борьбу за лидерство могла бы вмешаться Аталанта, но поражения (причём не всегда логичные) в решающий момент становятся визитной карточкой этой, безусловно, симпатичной команды. Рома, Ювентус и компания бросились в погоню за местами в Лиге чемпионов. Отрыв лидирующей четвёрки пока существенный, но мы уже увидели, как быстро он может растаять.

Атмосфера Сан-Сиро на игре Милана и Наполи (нарезка разных видео). Обратите внимание на строчку из песни, которую фаны "россонери" поют о своём тренере: "Pioli is on fire"

Так был ли офсайд?

Милан и Наполи играли аккурат между собой. Можно пожалеть, что их встреча состоялась так невовремя, и вместо суперматча лидеров мы получили не самый качественный футбол двух команд с серьёзными кадровыми проблемами. Оба лазарета переполнены. Неаполитанцы потеряли по одному ведущему игроку в каждой из линий (Кулибали, Фабиан Руис, Осимхен), а вдобавок Ди Лоренцо пришлось отправлять на левый фланг обороны. С другой стороны, восстановились Ангисса и Зелиньски, которых также можно назвать ведущими исполнителями в центре поля.

Проблемы "россонери" тоже были масштабными, чего стоит хотя бы травма Тео Эрнандеса накануне игры. Играть без Кьера, увы, придётся до конца сезона. Наиболее же критичной для поединка с Наполи оказалась скверная форма "зоны трекварти". Леау и Ребич травмированы (помним об умении хорвата забивать в ключевых матчах), Браим Диас будто разучился играть после коронавируса, Салемакерс – после подписания контракта, а рассчитывать на Крунича само по себе звучит безнадёжно. Остаётся самородок Мессиас, и бывший разнорабочий действительно неплох на фоне партнёров, но вытаскивать каждую игру не в его силах.

Неаполитанцы активно начали встречу и быстро повели благодаря голу Элмаса – в Италии обращают внимание на успехи македонца, ведь с его сборной "скуадра адзурра" встретится в марте. Стартовое давление оказалось выигрышной стратегией, поскольку для нынешнего Милана отыграть хотя бы один гол – задача непростая. Моменты у ворот Оспины создавались с огромным трудом.

"Россонери", скрипя колёсами, прибавляли во втором тайме. Улучшили игру замены: с выходом Жиру команда перестроилась на схему с двумя центрфорвардами, и этот простой рецепт худо-бедно заработал (хотя лучший момент хозяев создал Ангисса, срезавший мяч на Ибрагимовича). Тут-то и подкрался наиболее скандальный эпизод тура – отменённый гол Кессье на 90-й минуте.

Что произошло? По ходу атаки Милана Жезус упал в борьбе с Жиру, мяч после серии касаний отскочил к Кессье, и тот ударом примерно из района любимой 11-метровой отметки сравнял счёт. Когда арбитр Давиде Масса отправился смотреть видео, а затем отменил гол, всеобщему удивлению не было предела. Оказывается, было зафиксировано "вне игры" у Жиру, когда они с Жезусом лежали на газоне, и защитник ударил по мячу ногой. Сам француз мяча в этом моменте не трогал, но судьи решили, что он всё-таки влиял на игру. Значит – отмена гола, перекраивающая таблицу.

La Gazzetta dello Sport считает, что Масса ошибся, и поставила ему оценку 4,5. Это тот случай, когда принятое с помощью VAR решение лишь запутало болельщиков и обозлило поклонников Милана. Простой вопрос: если бы гол засчитали без участия видео, много ли оказалось недовольных? Ссылки на "дух игры" тоже не годятся, хозяева при всех своих проблемах давили в концовке и на ничью в целом наработали. Что, разумеется, не отменяет кризиса в игре "россонери".

Всё по заслугам

Совсем другие эмоции в стане Интера, который благодаря поражению Милана гарантировал себе лидерство по итогам первого круга. Календарь этому благоволил: в двух турах подряд "нерадзурри" встречались с аутсайдерами – Кальяри, а затем Салернитаной.

Оба этих матча напоминали игру в FIFA на лёгком уровне сложности. Интер забил столько, сколько захотел, а не пропустил вообще ничего. Индзаги устраивал ротацию, и это никак не сказалось на эффективности. Или даже напротив – сказалось позитивно. Разыгрался Алексис Санчес, благодаря чему можно дать отдохнуть Лаутаро Мартинесу (который всё равно забил, выйдя на замену). В кои-то веки отличился Роберто Гальярдини, о котором начали забывать – это Конте неровно дышал к работящему центрхаву.

Интер выиграл шесть матчей подряд, а три последних – с общим счётом 12:0. Если команда продолжит в том же духе, то второй кряду "скудетто" никуда от неё не денется. Впрочем, не будем забегать вперёд, декорации в этом году меняются с удивительной быстротой и непредсказуемостью.

Что же касается Салернитаны, то ей сейчас вовсе не до футбольного поля – клуб могут исключить из Серии А за связь с Лацио. Тут не до противостояния с действующим чемпионом. Франк Рибери точно сделал правильный выбор?

Беды обрушились на Бергамо

Болельщики Аталанты, да и вообще жители города Бергамо явно будут вспоминать минувшую неделю без тёплых чувств. Слишком уж много неприятностей, мелких и не очень, свалилось на их головы. Началось всё анекдотичной историей с ошибкой на рождественской форме команды: по ошибке туда были помещены силуэты достопримечательностей Турина, что вызвало колоссальное возмущение в болельщицкой среде (клуб в итоге отказался использовать этот комплект). Буквально в день матча с Ромой в окрестностях Бергамо случилось землетрясение – к счастью, без жертв и разрушений, но тряхануло ощутимо, на 4,4 балла. Наконец, сама игра превратилась в катастрофу для Аталанты буквально с первой минуты.

Итоговые 1:4 выглядят стечением обстоятельств. Статистическое преимущество явно на стороне хозяев, чего стоят 10:0 по угловым и 70% владения мячом. Рома играла на контратаках, в фирменном стиле Моуриньо, и это в кои-то веки получилось эффективным. Многое решил гол Абрахама на первой минуте, что уже задало тон поединку. Англичанин провёл вдохновенный матч, наконец-то проявил себя и Дзаньоло, которого наигрывают с ним в паре. Николо тяжеловат для фланга, и место второго нападающего в схеме 3-5-2 выглядит логично.

Один из ключевых эпизодов матча – отменённый гол Аталанты при счёте 1:2. Кристанте при угловом срезал мяч в свои ворота, но в этот момент с ним боролся Паломино, который находился в офсайде. Эпизод во многом похожий на ситуацию с офсайдом Жиру, только вот здесь игрок Аталанты в куда большей степени влиял на эпизод. Пожалуй, Гасперини стоило бы возмущаться не этим, а первым голом Ромы, когда Абрахам, выходя один на один, рукой зацепил Джимшити.

По ходу второго тайма Аталанта включила "режим берсерка". Третьего было не дано – или "камбэк", или голы римлян на контратаках. Реализовался благоприятный вариант для гостей, очень уж разреженной в эти минуты была оборона команды из Бергамо. Если не клеится, то везде – такой получилась неделя для клуба из предгорьев Альп.

Руслан Малиновский в перерыве заменил Иличича и начал с опасного удара (Руи Патрисиу был начеку), а вот затем растворился на поле, заработав скромные 5,5 баллов от "Гадзетты". Вообще говоря, украинские представители в Серии А ничем не порадовали.

Легко даже без Чиро

Дженоа снова уступила, на этот раз в гостях Лацио. Игра по развитию событий напомнила генуэзское дерби: итоговые 1:3, минимальное преимущество соперника по итогами первого тайма и гол престижа в концовке. Радостного для Андрея Шевченко мало, тем более что римлянам пришлось обходиться без своей главной звезды – Чиро Иммобиле.

Как правило, отсутствие Чиро становится неразрешимой проблемой для "бьянкочелести". Так казалось и на этот раз. Хозяева, играя без чистого форварда (Фелипе Андерсон изображал "ложную девятку"), с трудом конструировали атаки. На помощь пришли игроки Дженоа, которые привезли гол, обрезавшись на своей половине поля – забил активный Педоо, который чаще прочих брал на себя инициативу.

Во втором тайме Лацио действовал свободнее. Проявил себя вышедший на замену Луис Альберто, который успел отдать две результативные передачи. Отметим и гол Дзакканьи – это он празднует взятия ворот, изображая выстрел из лука. Летний новичок с трудом вписывался в команду, но теперь неплохо себя проявляет.

В составе Дженоа можно аккуратно похвалить разве что молодёжь: Мелегони, Камбьязо (это они создали единственный гол) и Портанову. В целом же игра команды снова расстраивает. Шевченко после матча возмущался тем, что команда, пропустив, сразу же развалилась, а в Италии подсчитывают статистику: украинский специалист – первый тренер в истории Дженоа, который не выиграл ни один из шести дебютных матчей. Речь только о чемпионате, кубковую Салернитану оставляем за скобками.

"Зебры" в тумане

Ювентус, невзирая на проблемы в атаке, в целом уверенно добыл три очка с Болоньей. Играть пришлось в густом тумане. Аллегри экспериментировал, запустив редко выходящего Артура и отправив Мойзе Кина на фланг. Получилось неплохо, хотя отмечаем, скорее, очередной гол худо-бедно разыгравшегося Мораты и отличный пас Бернардески. Очень хорош был удар Куадрадо – увы, не обошлось без минимального рикошета от защитника.

Фиорентина наконец-то сыграла вничью – долго же "скуадра виола" обходилась с нулём в этой графе. Это тот случай, когда делёж очков в радость. Сассуоло повёл в два мяча благодаря отличной игре центрального полузащитника Фраттези, у которого гол + пас (причём результативная передача после классного дриблинга). Хозяева побежали отыгрываться, но тут уже выручал голкипер Консильи, на счету которого несколько блестящих сэйвов. Забили флорентийцы лишь во втором тайме – куда же без дежурного гола от Влаховича.

Виктор Коваленко появился на замену и не впечатлил (оценка 5,5), а его Специя обменялась автоголами с Эмполи. Совсем плох Кальяри: Удинезе приехал на Сардинию и разорвал островитян в клочья. Сампдория едва не добыла важные три очка с Венецией, забив уже на первой минуте, но в концовке француз Тома Анри забил мяч, которым мог бы гордиться его звёздный однофамилец. Наконец, Торино с каждым туром доказывает, что недобрал очков на старте чемпионата.

Сборная тура

Лучший гол тура

Тома Анри (Венеция)

Маноло Габбьядини (Сампдория)

Жерар Деулофеу (Удинезе)

Хуан Куадрадо (Ювентус)

Науэль Молина (Удинезе)

Юмор

Реакция болельщиков Милана:

Милан — Наполи — 0:1

Отменённый гол на 90-й минуте

Интер — зимний чемпион

- Дорогой, объясни, что такой офсайд?

- Слушай, после сегодняшнего матча я уже сам ничего не понимаю...

Защитники Ромы и Дуван Сапата:

Рома — Интер — 0:3, Аталанта — Рома — 1:4

С Рождеством, интеристы!

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