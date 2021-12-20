Италия

Полузащитник "партенопеев" прокомментировал победу над Миланом.

Наполи вернул себе второе место в Серии А, обыграв Милан в 18-м туре, чем добавил оптимизма одному из лидеров неаполитанцев Петру Зьелински.

"Мы остаемся в чемпионской гонке и будем бороться за титул до конца, – сказал после матча Зьелински. – Даже несмотря на отсутствие многих важных игроков, мы доказали, что являемся великой командой".

"Для меня было большой честью вывести команду с капитанской. Мое участие в матче было под вопросом, но я чувствовал себя хорошо".

За тур до окончания первого круга Наполи и Милан отстают от лидирующего Интера на 4 очка, при этом неаполитанцы опережают "дьяволов" по дополнительным показателям.