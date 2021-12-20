Италия

Наставник Милана прокомментировал поражение от Наполи.

В центральном поединке 18-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле минимально уступил Наполи (0:1), в результате чего обменялся с "Партенопеи" местами в турнирной таблице.

Милан — Наполи 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "россонери" Стефано Пьоли поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Думаю, сегодня вечером мы доказали, что не устали. Конечно, мы можем играть более качественно, но с точки зрения агрессии, физической силы и решительности, я расцениваю этот матч как одно из наших лучших выступлений в сезоне.

Мы неоднократно были близки к тому, чтобы отыграть мяч, и мне понравилась заточенность и голод команды к голам. Мы сделали несколько неуместных передач, иногда слишком просто теряли мячи, но я не заметил проблем с фитнесом.

Послушайте, мне было бы легче сказать, что мы израсходовали много энергии по ходу сезона и получили столько травм, поэтому мы устали, но я абсолютно не верю в это.

Я считаю, что это было одно из наших лучших выступлений с точки зрения агрессии, интенсивности и сосредоточенности. Мы практически всегда защищались уже на половине поля Наполи, играли упорно и совершенно не заслуживали проигрыша в этом матче.

Жаль, что мы пропустили забитый гол, потому что мы должны были показать лучшее позиционирование внутри штрафной при стандарте, но в остальном игра была очень хорошей.

Мы израсходовали много энергии, как и все европейские команды, но я не видел на поле команды, которая устала бы физически или морально. Мы очень мало рисковали против очень сильного соперника.

Для победы, нам нужно было отыскать качественный момент в последней трети, но у нас его не было сегодня вечером, за исключением нескольких раз, когда Мессиас выходил один на один против защитников.

Что касается гола в компенсированное время, то я знаю, что они скажут, что правила были применены, но как игрок, лежащий на полу, может совершать помеху противнику? Наш игрок никак не мешал Жуану Жезусу, у Жиру широкие ноги, и он всеми силами старался уйти от мяча.

Оливье не был готов играть 90 минут, он отсутствовал на три недели и провел всего пару тренировок. Я внес выпустил его на поле, когда посчитал это подходящим моментом.

Думаю, мы и до этого играли хорошо. Нельзя просто так постоянно исполнять подачи с флангов, иначе вы станете слишком предсказуемым. Мы действительно играли широко, а замены дали нам дополнительную энергию и изменили позиции. Команда делала почти все правильно, нам просто не хватало качества в последней трети", — с сожалением заключил итальянский специалист.

В следующем туре Милан сыграет гостевой матч против Эмполи.