Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Серии А.

В поединке 18 тура итальянской Серии А Милан на своем поле минимально уступил Наполи (0:1).

Единственный и победный гол был забит на пятой минуте встречи, когда точным ударом отметился Эльмас. В самой концовке матча "россонери" сравняли счет, но арбитр отменил взятие ворот из-за сомнительного офсайда у Жиру.

Обзор матча:

Милан — Наполи 0:1

Гол: Эльмас, 5

Милан: Меньян — Флоренци (Калулу, 86), Томори, Романьоли, Балло-Туре — Тонали (Беннасер, 78), Кессье — Мессиас (Кастильехо, 78), Диас (Жиру, 63), Крунич (Салемакерс, 63) — Ибрагимович

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малькюи — Демме (Лоботка, 54), Замбо-Ангисса — Лосано (Политано, 77), Зелински (Унас, 77), Эльмас — Петанья (Мертенс, 78)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Малькюи.