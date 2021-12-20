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Милан - Наполи, Getty Images
20 декабря 2021, 01:20
В поединке 18 тура итальянской Серии А Милан на своем поле минимально уступил Наполи (0:1).
Единственный и победный гол был забит на пятой минуте встречи, когда точным ударом отметился Эльмас. В самой концовке матча "россонери" сравняли счет, но арбитр отменил взятие ворот из-за сомнительного офсайда у Жиру.
Обзор матча:
Милан — Наполи 0:1
Гол: Эльмас, 5
Милан: Меньян — Флоренци (Калулу, 86), Томори, Романьоли, Балло-Туре — Тонали (Беннасер, 78), Кессье — Мессиас (Кастильехо, 78), Диас (Жиру, 63), Крунич (Салемакерс, 63) — Ибрагимович
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малькюи — Демме (Лоботка, 54), Замбо-Ангисса — Лосано (Политано, 77), Зелински (Унас, 77), Эльмас — Петанья (Мертенс, 78)
Предупреждения: Ди Лоренцо, Малькюи.