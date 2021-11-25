Италия

Руководство "неаполитанцев" хочет продлить контракт с бельгийским форвардом.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс ведет переговоры о продлении контракта с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство "неаполитанцев" хочет продлить контракт с 34-летним бельгийцем, но камнем преткновения является высокая зарплата футболиста.

Наполи хочет снизить оклад для игрока и поэтому пытается найти компромисс. Текущее соглашение с Дрисом рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Мертенс провел десять поединков, в которых забил два мяча.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.