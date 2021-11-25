Руководство "неаполитанцев" хочет продлить контракт с бельгийским форвардом.
Дрис Мертенс, Getty Images
25 ноября 2021, 14:19
Нападающий Наполи Дрис Мертенс ведет переговоры о продлении контракта с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство "неаполитанцев" хочет продлить контракт с 34-летним бельгийцем, но камнем преткновения является высокая зарплата футболиста.
Наполи хочет снизить оклад для игрока и поэтому пытается найти компромисс. Текущее соглашение с Дрисом рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Мертенс провел десять поединков, в которых забил два мяча.
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