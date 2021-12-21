Италия

Наставник туринского клуба высказался накануне поединка Серии А.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Торино в гостях сыграет с миланским Интером.

Главный тренер "быков" Иван Юрич прокомментировал предстоящую встречу, а также рассказал о том, за счет чего его команда может обыграть действующих чемпионов Италии.

"Неправильно ехать в Милан и думать о том, что мы примем любой результат. Интер играет в лучший футбол среди двадцати команд, но и мы не мальчики для битья.

Большие игры могут многое нам дать — мы сможем ориентироваться относительно того, куда нам двигаться. Если мы достигнем результата, то это нам даст импульс в дальнейшем. Нужно играть наравне с Интером и тогда мы сможем рассчитывать на положительный результат", — приводит слова хорватского специалиста Sky Italia.

Поединок Интер — Торино состоится в среду, 22 декабря в 19:30 по киевскому времени.

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