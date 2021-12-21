Италия

Игру не отменили на официальном уровне.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Салернитане предстояло встретиться на выезде с Удинезе.

В связи с выявленными несколькими случаями заражения коронавирусом в составе "гранатовых", поединок не состоится. Власти Салерно на дали команде разрешения на вылет.

Официально власти чемпионата игру не перенесли, поэтому Салернитане грозит техническое поражение за неявку на игру.

Ожидается, что Удинезе выйдет на разминку, а также объявит стартовый состав, после чего гостям присудят неявку на поединок.

Напомним, ранее техническое поражение засчитали Тоттехэму после вспышки коронавируса, в связи с которой команда не сумела провести поединок Лиги конференций против Ренна.