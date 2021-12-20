"Шпоры" так и не смогли провести матч против Ренна из-за вспышки коронавируса.
Антонио Конте, Getty Images
20 декабря 2021, 12:59
Комиссия по дисциплине и этике УЕФА засчитала Тоттенхэму поражение со счетом 0:3 в поединке группового раунда Лиги конференций против Ренна в Лондоне.
Матч не состоялся вовремя из-за вспышки коронавируса у хозяев, однако УЕФА посчитал, что все возможное для его проведения сделано не было.
Таким образом, Тоттенхэм финишировал на третьем месте в группе G, уступив 3 очка Витессу и 7 очков Ренну, и прекратил выступление в турнире.
Ранее состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.