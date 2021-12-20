Лига конференций

"Шпоры" так и не смогли провести матч против Ренна из-за вспышки коронавируса.

Комиссия по дисциплине и этике УЕФА засчитала Тоттенхэму поражение со счетом 0:3 в поединке группового раунда Лиги конференций против Ренна в Лондоне.

Матч не состоялся вовремя из-за вспышки коронавируса у хозяев, однако УЕФА посчитал, что все возможное для его проведения сделано не было.

Таким образом, Тоттенхэм финишировал на третьем месте в группе G, уступив 3 очка Витессу и 7 очков Ренну, и прекратил выступление в турнире.

Ранее состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.