Италия

Италия может потерять еще один некогда известный клуб.

Решение суда признать Катанью банкротом оставляет сицилийцам призрачные шансы на выживание — сообщает Tuttomercatoweb.

У "слонов" есть 30 дней на подачу апелляции, но даже если она будет принята, средств к существованию у клуба, из которого в свое время в Металлист перешел Алехандро Гомес, практически нет.

Однако до истечения срока подачи апелляции команда продолжит выступления в Серии С, где она занимает 12-е место в Группе С.

Рекордом для Катаньи является 8-е место в Серии А, которое она занимала дважды: в сезонах 1964/65 и 2012/13. Всего в итальянской элите "слоны" провели 17 сезонов, где были непростым соперником даже для грандов.