Италия

Путевые заметки Сергея Шевченко из Сицилии.

С 2006 по 2014 год этот клуб выступал в Серии А, суммарно же провел в элите 17 сезонов. Оттуда в Металлист приходил Алехандро Гомес, ныне одна из главных звезд Кальчо. Катанья десять лет назад была опасным соперником для грандов итальянского чемпионата, а сейчас выступает в Серии С и находится на грани банкротства. Тем не менее, сходить на ее домашний матч всегда интересно, если подвернулась возможность оказаться в столь дальних краях.

Стадио Анджело Массимино расположен далековато от центра города. Добираться на общественном транспорте неудобно, ведь автобусы ходят с очень уж немилосердными интервалами. Ваш автор спешил на игру прямо из аэропорта, так что пришлось связываться с таксистами. Не рекомендую, при всей оригинальности опыта. Смуглый и пронырливый Джузеппе заломил цену в 20 евро (удалось сбить до 15-ти), а затем лихо рулил по запутанным улицам города, перед финишем нагло проехавшись по встречной полосе. Его, стереотипного крикливого сицилийца, приятно удивило, что иностранный турист желает посетить не самый рейтинговый матч Катанья – Авеллино. Обе команды не претендуют на лидерство в одной из трех групп Серии С, занимая места ближе к середине таблицы.

Итак, мы возле стадиона – уже осветительные мачты виднеются – и нам нужен билет. Всё не так уж просто. В обычной кассе их почему-то не продают. Надо бежать в "табаккерию", да не ближайшую, а за углом в конце улицы, причем до начала игры остались считанные минуты. Находим магазинчик, благо вход иллюстрирован эмблемами разных итальянских клубов. Цены высоковаты как для третей по рангу лиги: 25 евро – центральная трибуна, 18 – боковая, 12 – "курва". Выбираем средний вариант, предъявляем паспорт (даже в Серии С билеты именные), и бегом, бегом на трибуну.

На подходе к ней бросается в глаза разукрашенная стена. Масштабная работа, сделанная по заказу городского правительства. Художниками изображены 50 наиболее значимых личностей в истории клуба (список определялся интернет-голосованием болельщиков). Общая длина рисунка – целых 210 метров. Смотрится очень душевно, чем-то напоминая окрестности стадионов бывшей Югославии. Чего-то такого порой не хватает гламурным топ-клубам.

Серьезно выглядящий турникет, затем обязательный досмотр – и ваш автор заходит на трибуну одновременно со стартовым свистком. Открывшееся зрелище несколько удручает. Не секрет, что на 20-тысячный Анджело Массимино в этом сезоне ходят по 6-7 тысяч зрителей, но поединок с Авеллино бойкотировали ультрас Катаньи, недовольные финансовым положением клуба и затянувшимися переговорами об его продаже. "Курва Норд" фактически пустая. "Обычно она полностью заполнена", – уверяет Антонио, сосед по трибуне, дружелюбный мужчина лет 50-ти. "Жаль, что ты не почувствуешь настоящую атмосферу матча Катаньи". Двухъярусная арена выглядит грустно: пустые грязные сиденья, лужи в проходах (с утра шел дождь, а крыша есть только над центральной трибуной), едва работающее табло. Зато со второго яруса видно соседние живописные дома, а +13 и легкий ветерок словно переносят из января куда-нибудь в октябрь.

Минуте на 15-й в чаше стадиона организованно появляются фанаты Авеллино количеством в 30-35 человек. Они размахивают зелено-белыми флагами и сразу начинают "заряжать" оскорбления в адрес хозяев, вызывая свист немногочисленных зрителей. Ох уж эта итальянская особенность: здесь ультрас практически всех более-менее значимых клубов (Авеллино тоже играл в Серии А, но в 1980-е) враждуют друг с другом. В данном случае критична дружба фанов Катаньи с Наполи, поэтично именуемая "союз под вулканом" (отсылка к Этне и Везувию), поскольку Наполи – сосед и естественный враг Авеллино. "Bastardi! Bastardi! Bastardi!", – громко кричит в адрес гостей колоритный дедушка в солнечных очках.

На поле тем временем идет не особо техничный, но жесткий и эмоциональный футбол. Инициативой владеют хозяева. Авеллино разок выручает голкипер, но Катанье всё-таки не хватает тонкости передач. Зимой команду покинул лидер, 35-летний центрхав Франческо Лоди, которого могут помнить любители Кальчо – у него 198 матчей в Серии А и 206 за Катанью. Ушел в Триестину, тоже команду Серии С, только из другой группы. Там, на Севере Италии, лучше платят. Теперь единственной звездой команды можно назвать главного тренера. Кристиано Лукарелли. Да-да тот самый бомбардир из Ливорно, который поиграл в донецком Шахтёре. Его тренерская карьера длится с 2013 года, пока без особых успехов, но Лукарелли цепляется за любой шанс – в частности, принял Катанью по ходу сезона.

Заканчивается тайм обменом голами. Сначала неожиданно пропускают хозяева: неразбериха между вратарем и защитником после стандарта, удар центрбека гостей Дзулло в пустые ворота – и Лукарелли в бешенстве срывает с себя куртку, чтобы швырнуть ее оземь. Катанья быстро отыгрывается: итало-немецкий форвард Куриале, несмотря на противодействие, исхитряется ударить с разворота, 1:1 к перерыву.

В перерыве общаюсь с болельщиками: уже знакомым мне Антонио и его другом Джузеппе (вот уж популярное имя в этих краях). Они неплохо осведомлены об украинском футболе – например, знают о крахе Металлиста. За итальянскими аналогиями не надо далеко ходить – да хотя бы Палермо, чему, впрочем, болельщики Катаньи не слишком огорчаются. "Надеюсь, наш клуб не постигнет такая судьба", – с грустной улыбкой добавляет Антонио. Два сезона подряд Катанья была на грани повышения в классе, но уступала на решающих стадиях плей-офф, несмотря на битком забитые трибуны в решающих матчах. Реалии таковы, что сейчас выпасть из профессионалов куда вероятнее, чем Серия В. Болельщики, заставшие другие времена, разочаровались, отсюда и низкая посещаемость.

Второй тайм с Авеллино – нечастый повод для радости. Гости, играя в пять защитников, вместо первотаймового "автобуса" начали опасно контратаковать, но их ударам не хватало точности. На осветительных матчах лениво зажигались прожекторы, а зрители развлекали себя выкрикиванием "Merda!" при ударах от ворот гостей. Наконец, на 80-й минуте случился ключевой момент встречи. Арбитр в достаточно спорном эпизоде при подаче углового дал пенальти в ворота Авеллино и удалил их крайка Паризи. Вышедший на замену Винцнцо Сарно не промахнулся, а в компенсированное время он же забил третий, после чего прозвучал финальный свисток – 3:1.

Решающие голы наконец-то дали атмосфере энергию настоящего Кальчо. Самые преданные болельщики Катаньи стоя приветствовали футболистов, которые в свою очередь не спешили уходить с поля, разделяя эмоции с публикой. "Лукарелли! Лукарелли!", – раздалось неожиданно громкое скандирование. В нем видят надежду. Харизматичный, эмоциональный, настоящий пример для футболистов. "La Gazzetta dello Sport" назвала его героем встречи, особо отметив двойную замену в перерыве. Хотелось бы когда-нибудь увидеть Лукарелли-тренера в Серии А, он добавит ей красок.

Довольные болельщики в красно-голубой символике начали расходиться со стадиона, а нам самое время немного прогуляться по городу.

Катанья, да и вообще Сицилия – апофеоз стереотипной Италии. Те крикливые, эмоциональные "макаронники", которых мы знаем по фильмам, живут на этом острове. Они постоянно болтают между собой, а по улицам перемещаются или машиной, или на мотороллерах. Пешеходам здесь тяжело: узкие тротуары заняты припаркованными автомобилями, поток машин бесконечный, а на "зебрах" пропускают очень неохотно.

Город удивительным образом сочетает в себе красоту и грязь. Здесь на каждом углу любопытные памятники, древние церкви, роскошные театры. Изящество форм, окаймленное южной природой (пальмы и апельсины!), действительно восхищает, но под ноги лучше не смотреть, чтобы не портить впечатление. Катанья – портовый город, но море почти не ощущается, поскольку основные улицы находятся в стороне от берега. Зато с центральной via Etnea прекрасно наблюдается громадная заснеженная Этна. При желании нетрудно найти застывшую лаву – следы былых катастрофических извержений.

Собственно, из цельного куска лавы сделан символ города – памятник слону, который стоит на центральной площади и оригинально зовется ‘u Liotru. Мы уже упоминали о нем в тексте, посвященном эмблемам итальянских клубов. Выглядит слон необычно, чего только стоит его глумливая ухмылка. Считается, что он приносит удачу городу, оберегая его от извержений Этны. Существует и темная сторона легенды: мол, слона создал маг-чернокнижник, поэтому он и получился настолько странным. Так или иначе, пьяцца Дуомо в Катанье, с огромным собором Святой Агаты (покровительницы города), зданиями в стиле барокко и пресловутым Фонтаном слона – одна из самых оригинальных в Италии.

Сицилия радует низкими ценами и обилием уличной еды. Если чуть отойти от центральных улиц, начинаешь удивляться дешевизне. Килограмм вкуснейших сицилийских апельсинов (у них мякоть с красными прожилками) стоит 1-1,5 евро. Громадных размеров оливки – от 4 до 5 евро. Бутылку неплохого вина можно взять за 2-3 евро, а вприкуску к нему подойдет местный овечий сыр Pecorino. Он стоит 9 евро за килограмм, но вкус настолько силен, что хватит даже маленького кусочка. Наконец, местная гордость, Arancini, стоит от 1 евро за штуку. Это рисовые обжаренные шарики с мясной начинкой, визитная карточка сицилийской кухни. Если любите сладости, то ваш выбор – Canolli, трубочки с кремом от 1,5 евро. Поесть на Сицилии любят и умеют.

Когда Сицилия будет так же успешна и в футболе? Боюсь, решение этого вопроса затянется на десятилетия. Южной Италии тяжело соперничать с богатыми северными городами. Сейчас у сицилийского футбола темные времена. Два местных гранда, Палермо и Катанья, через год в лучшем случае встретятся в Серии С, и это вне сомнений будет действительно супердерби. Пока же новости об этих командах встречаешь с опаской. Палермо уже вынужден был перерождаться на любительском уровне, Катанью это может ждать в любой момент.