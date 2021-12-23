Италия

Наставник Наполи прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче Серии А.

В 19-м туре итальянской Серии А Наполи на своем поле неожиданно уступил Специи (0:1).

Главный тренер "партенопей" Лучано Спаллетти высказался о поражении своей команды, а также прокомментировал выступление Наполи без Виктора Осимхена.

"Мы доминировали большую часть игры, но у нас хромала реализация. Во втором тайме мы стали нервничать, у нас были проблемы с последним пасом.

Без Осимхена мы очень ограниченны в атаке, нам постоянно приходится кружить с мячом вокруг штрафной соперника в поисках лучшего решения. Мы проиграли матч, который не должны были проигрывать", — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Вторую часть сезона Наполи начнет гостевым матчем с Ювентусом.

Ранее исход поединка прокомментировал тренер гостей Тиаго Мотта.