Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии A.

Милан в рамках 19-го тура итальянской Серии А продолжил погоню за соседями по городу в турнирной таблице, сумев прервать неудачную серию из двух матчей без побед в чемпионате в поединке с шестью забитыми мячами в гостях у Эмполи.

Обзор матча:

Эмполи — Милан 2:4

Голы: Байрами, 18, Пинамонти, 85 — Кессье, 12, 42, Флоренци, 63, Эрнандес, 69

Эмполи: Викарио — Стоянович (Маркицца, 46), Романьоли, Луперто, Паризи — Журковски (Бандинелли, 68), Риччи (Штулац, 85), Хендерсон (Аслани, 85) — Байрами — Пинамонти, Кутроне (Ла Мантия, 68).

Милан: Меньян — Флоренци (Калулу, 65), Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Бакайоко, 65), Беннасер (Крунич, 81) — Жуниор Мессиас (Браим Диас, 81), Кессье, Салемакерс — Жиру.

Предупреждения: Тонали, Романьоли, Беннасер.