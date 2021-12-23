Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии A.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Фиорентина в гостях у Вероны сумела продлить свою беспроигрышную серию до шести поединков кряду за счет позднего гола Кастровилли.

Обзор матча:

Верона — Фиорентина 1:1

Голы: Лазанья, 17 — Кастровилли, 81

Верона: Монтипо — Фараони, Шутало, Касале — Тамез, Илич, Велозу (Бесса, 46), Лазович — Лазанья (Канчельери, 81), Капрари (Онгла, 80) — Симеоне.

Фиорентина: Терраччано — Венути (Одриосола, 70), Миленкович, Игор, Терзич — Бонавентура (Кастровилли, 46), Торрейра, Дункан — Соттиль (Сапонара, 63, Кальехон, 70), Влахович, Гонсалес.

Предупреждения: Капрари (46), Илич (46), Терзич (84).