Италия

Полузащитник "нерадзурри" не захотел менять клуб.

Полузащитник миланского Интера Стефано Сенси не захотел прощаться с "нерадзурри" и переходить в Фиорентину. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 25-летнего итальянского хавбека хотели включить в сделку по трансферу вратаря Бартоломея Дронговского, однако Сенси ответил решительным отказом.

При этом действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2024 года и футболист намерен бороться за место в составе чемпиона Серии А.

В прошедшей кампании Сенси провел 21 поединок, в которых результативными действиями не отметился.