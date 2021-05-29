Украина

Боссы "горняков" не станут пописывать футболиста.

Некоторые СМИ активно писали про интерес донецкого Шахтера к хавбеку миланского Интера Стефано Сенси.

Как сообщает издание L'Interista, интерес действительно был, однако не со стороны "горняков", а со стороны самого футболиста и его агента.

Известно, что Биппе Рисо, агент футболиста, предложил Шахтеру услуги игрока ввиду того, что украинский клуб возглавил Роберто Де Дзерби, которому нравится игра итальянца.

Но боссы Шахтера отказались от услуг футболиста. Причина отказа пока остается неизвестной.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.