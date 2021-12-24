Италия

Боснийский полузащитник не торопится переходить в стан генуэзцев.

Слухи связывали Миралема Пьянича с переходом в Дженоа, однако сам футболист заверил, что рад играть за Бешикташ.

"Я счастлив в Бешикташе и хочу остаться до конца сезона. Я не играл так много только потому, что получил травму", — приводит слова боснийца Football Italia.

Отметим, что в текущем сезоне Миралем Пьянич провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее генуэзский клуб начал переговоры по переходу полузащитника Дженоа Алексея Миранчука.