Боснийский полузащитник не торопится переходить в стан генуэзцев.
Миралем Пьянич, getty images
24 декабря 2021, 00:12
Слухи связывали Миралема Пьянича с переходом в Дженоа, однако сам футболист заверил, что рад играть за Бешикташ.
"Я счастлив в Бешикташе и хочу остаться до конца сезона. Я не играл так много только потому, что получил травму", — приводит слова боснийца Football Italia.
Отметим, что в текущем сезоне Миралем Пьянич провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
Напомним, что ранее генуэзский клуб начал переговоры по переходу полузащитника Дженоа Алексея Миранчука.