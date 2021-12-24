Италия

Нидерландский защитник прокомментировал выступления в римском клубе.

Защитник Рик Карсдорп рассказал о своих успехах в Роме и выступлении под руководством Жозе Моуриньо.

"Моуриньо делает меня лучше. Раньше я любил выпить и отправиться на вечеринку, сейчас такого не происходит. Я отправился за границу из-за перспектив в Роме.

Из-за травм я долгое время не мог проявить себя. Люди уже начали сомневаться, что я вернусь на прежний уровень и смогу полностью восстановиться. После аренды в Нидерландах я вернулся с намерением добиться успеха здесь. У меня получилось, я стал игроком основного состава.

Страсть, с которой болеют за клуб, очень хорошо видна, особенно в дерби с Лацио, которое кажется более напряженным, чем Фейеноорд – Аякс.

Если ты здесь играешь хорошо, то становишься героем, но, если играешь плохо, тебя критикуют. Возможно, здесь люди более склонны к критике, чем в Фейеноорде", – рассказал Карсдорп в интервью изданию Corriere dello Sport.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись пятью ассистами.