Италия

МЮ не видит смысла расставаться с игроком.

Жозе Моуриньо хочет видеть защитника Манчестер Юнайтед Диогу Далота в составе Ромы, причем уже в январе 2022 года — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Такой трансфер представляется маловероятным, поскольку в нынешнем сезоне в команде Ральфа Рангника португалец является одним из основных игроков.

У Диогу есть опыт выступлений в Серии А: в минувшем сезоне он выступал за Милан на правах аренды и помог завоевать путевку в Лигу чемпионов.

22-летний защитник провел 4 матча (0 голов) и выступал в составе Порту (8 матчей во всех турнирах, 0 голов), Манчестер Юнайтед (45, 1) и Милана (33, 2).