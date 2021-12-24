Италия

Функционер рассказал о приглашении украинского специалиста.

Президент Дженоа Альберто Дзангрилло прокомментировал назначение Андрея Шевченко на должность главного тренера.

"Мы пригласили Шевченко не потому, что он кому-то нравится как человек, или потому, что нам его кто-то предложил. Когда крупная компания ищет нового менеджера, сначала проводится скаутинг, потом размышления, потом решения.

Никто не может быть стопроцентной гарантией, поэтому нужно смотреть, что это за человек, это за специалист. Шевченко – человек из мира спорта, обладатель Золотого мяча, но и этого может быть недостаточно. Впрочем, он строг и серьезен. Он покинул очень комфортный город, Лондон, поэтому мы должны его поддержать", – приводит слова Дзангрилло портал Calciomercato.

На данный момент "грифоны" занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков после 19 туров.

Ранее сообщалось, что Дженоа начала переговоры с Аталантой по Алексею Миранчуку.