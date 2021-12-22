Италия

Капитан генуэзцев поделился мнением о выступлении команды.

Защитник Дженоа Доменико Кришито прокомментировал работу под руководством Андрея Шевченко после ничьей с Аталантой (0:0).

"Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали. Это важный результат больше с психологической точки, чем в борьбе за выживание.

Мы видим луч надежды, путь длинный, и мы должны продолжать в том же духе", – рассказал Кришито в комментарии DAZN.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Дженоа и Аталантой.