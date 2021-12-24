Италия

Главный тренер "нерадзурри" рассказал о возможном подписании уругвайца.

Интер в ближайшее зимнее трансферное окно может оформить переход полузащитника Кальяри Наитана Нандеса.

"Наитан Нандес может стать для Интера интересной возможностью в январе. Посмотрим", — прокомментировал возможный переход игрока Симоне Индзаги.

В текущем сезоне уругвайский полузащитник провел 16 матчей за Кальяри, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что на Наитана Нандеса также претендует и другой клуб из чемпионата Италии — Наполи.