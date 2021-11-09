Найтан Нандес благодаря хорошим выступлениям в Кальяри привлек внимание ведущих клубов итальянской лиги.

Как сообщает издание Calciomercato, уругвайский футболист заинтересовал Наполи и Интер.

В этом сезоне Найтан Нандес провел одиннадцать поединков, в которых отметился результативной передачей.

Напомним, что Вест Хэм ранее был готов выложить 43 миллиона евро за уругвайского полузащитника Кальяри.