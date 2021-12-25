Италия

Центральный защитник продолжит выступать за римлян.

Лацио не собирается продавать центрального защитника Франческо Ачерби, как того хотят активные фанаты римской команды, сообщает Corriere dello Sport.

Проблема возникла во время матча против Дженоа, когда итальянец после забитого гола приложил палец к губам и глянул на фанатскую трибуну.

Также ульрас оказались недовольны тем, что Франческо Ачерби не поблагодарил их после матча против Венеции.

Президент Клаудио Лотито, который сам имеет плохие отношения с некоторыми элементами фанатской базы, не желает, чтобы его решения были обусловлены ультрас, и поэтому не будет продавать Ачерби в результате этой ситуации.

Напомним, что Лацио близок к продлению контракта с Франческо Ачерби.