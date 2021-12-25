Италия

Какие конкретно клубы хотят подписать уругвайского центрбека — не уточняется.

Центральный защитник Кальяри Диего Годин сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 35-летний уругваец получил предложения от трех разных клубов и вскоре должен определиться, какой из вариантов будет для него наиболее предпочтительным.

Что касается Кальяри, то один из аутсайдеров Серии А заменит Година футболистом Аталанты Маттео Ловато, который перейдет на правах аренды. С бергамасками уже достигнута договоренность.

Напомним, ранее Диего Годин ответил на критику в свой адрес со стороны спортивного директора Кальяри, который заявил, что уругваец недостоин носить форму "красно-синих".

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