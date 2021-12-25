Италия

Голосование за лучшего футболиста года проводилось среди журналистов.

Нападающий итальянской Ромы и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом 2021 года в Узбекистане. Об этом сообщает Zamin.uz.

Голосование за лучшего футболиста года проводилось среди журналистов, по итогам которого Шомуродов одержал победу во второй раз после 2019 года.

"Когда я был молод, многие узбекские игроки спрашивали меня: "Могу ли я играть в лучших лигах мира?". Думаю, я ответил на эти вопросы своей игрой", — сказал 26-летний форвард "волков".

В нынешнем сезоне Шомуродов провел 23 поединка, в которых забил три мяча и отдал пять ассистов.

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